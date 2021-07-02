Готовим с Подзноевым. Выпуск 1: Сырные пирожки с луком

16:36, 01 июля 2021, ПАИ

Хочется попробовать что-то новенькое, но фантазия уже иссякла? Да и со свободным временем у нас, честно признаться, чаще всего возникают проблемы. Не очень хочется после долгого рабочего дня стоять у плиты, особенно в хорошую погоду, а вот порадовать близких – хочется.

Если вам знакомо то, о чём мы говорим, тогда это видео точно для вас. Представляем вашему вниманию новый совместный проект Псковского агентства информации и одного из самых известных ресторанов нашего города «Двор Подзноева».

«Готовим с Подзноевым» – это короткие оригинальные видео-рецепты, повторить которые сможет каждый на своей кухне.

Сегодня су-шеф пекарь «Двора Подзноева» Людмила Игнатьева расскажет и покажет, как можно приготовить наивкуснейшие сырные пирожки с луком. Это необычное сочетание вкусов никого не оставит равнодушным.

Обязательно попробуйте, вам это точно понравится. Приятного просмотра и… аппетита!