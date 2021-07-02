На въезде в Усвяты установили стелы с гербами

17:01, 01 июля 2021, ПАИ

При въезде в Усвяты на автодороге Ольша — Велиж — Невель установили стелы с гербами муниципалитета и годом основания поселка, пишет районная газета «Новая жизнь».

Стелы появились к празднованию 1000-летия поселка. Как рассказали в администрации Усвятского района, средства на реализацию инициативы поселок получил из областного бюджета.