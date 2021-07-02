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Общество

В чёрный список включили московских дорожников в Псковской области

В чёрный список включили московских дорожников в Псковской области. Арбитражный суд Псковской области поддержал решение антимонопольного органа о внесении ООО «СМУ-17»  в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского УФАС.

В 2020 году компания из Москвы не выполнила обязательства по содержанию автомобильных дорог в Пскове.

ООО «СМУ-17» заключило контракт по самой выгодной для себя цене, то есть без снижения начальной максимальной цены. За 4 месяца общество должно было выполнить работы по посадке травы на разделительных полосах 18 городских дорог., однако к работам приступило только через 2 месяца после подписания контракта, но не сумело выполнить их до конца. В результате на улицах Металлистов, Советской Армии, Леона Поземского, Красноармейской и некоторых других ничего не было сделано.

«Как пояснил подрядчик, во время исполнения контракта возникла потребность в дополнительной спецтехнике, однако подтверждения того, что были приняты какие-то меры для ее получения, представлено не было.  Да, был заключен договор с белорусской компанией, но СМУ не могло не знать, что из-за ковидных ограничений поставка из-за границы была невозможна. Кроме того, установлено, что у компании была собственная техника, которую они почему-то не задействовали. Пока тянули с началом работ, началась зима. Компания не продолжила работы даже после получения уведомления, что УГХ администрации Пскова намерено расторгнуть контракт», поэтому ООО «СМУ-17» и было включено в «черный список» на два года», - прокомментировала начальник псковского УФАС Ольга Милонаец.

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