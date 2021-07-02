Улицу Бастионную отремонтировали в Пскове

19:01, 01 июля 2021, ПАИ

В Пскове на улице Бастионной, объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершились ремонтные работы. Срок исполнения контракта был назначен на 1 июля. Сегодня состоялась приёмка, контракт исполнен в срок и с должным качеством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорога приведена в нормативное состояние от улицы Вокзальной до улицы Заводской. Протяжённость участка – 562 метра. Это социально важный объект: здесь расположено несколько образовательных учреждений: детский сад № 23 «Берёзка», коррекционная школа № 4, общеобразовательная средняя школа № 47 и детский сад № 18 «Солнышко».

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» на проезжей части демонтировала старый бортовой камень, выполнила фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, провела работы по обустройству пешеходной зоны, заменила старые колодцы и люки. После подрядчик установил новый бортовой камень и уложил асфальт.

В завершение была благоустроена зелёная зона и нанесена разметка.

Заказчиком работ выступило управление городского хозяйства администрации Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства были выделены из федерального и областного бюджетов.