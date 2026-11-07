Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина

12:13, 07 ноября 2026, ПАИ

Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина, ей было 88 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на её дочь Марию.

«Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!» – сообщается в публикации в Telegram-канале Марии.

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, служила в Театре-студии киноактёра в Москве. В кино она снялась более чем в 100 картинах, среди которых «Два капитана», «Спасите наши души», «Калина красная» и многие другие.

О её тяжёлом состоянии сообщалось ранее: артистке пытались помочь, делая искусственную вентиляцию лёгких.