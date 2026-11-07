Как избавить двор от переизбытка припаркованных машин, объяснила юрист

12:00, 07 ноября 2026, ПАИ

Россияне вправе добиваться установки знаков, запрещающих парковку во дворах жилых домов, если машины мешают проходу пешеходов, блокируют подъезды или проезд спецтехники. Об этом рассказала ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова, пишет news.ru.

По словам эксперта, жителям стоит коллективно обратиться в местную администрацию с ходатайством об установке дорожных знаков или ограждений, а вопрос вынести на общее собрание собственников. К заявлению нужно приложить фотографии, подтверждающие нарушения. Если инициативу поддержит большинство жильцов, администрация, скорее всего, не откажет.

Кроме того, Софья Свечникова напомнила, что фотографии неправильной парковки можно направлять по специальной форме на сайте Госавтоинспекции: снимки должны подтверждать нарушение.