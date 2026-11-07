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Врач рассказала, зачем пить воду с лимоном по утрам

Вода с лимоном натощак по утрам не сжигает жир и не выводит токсины, но всё же полезна для здоровья и контроля веса. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Росбиотеха Анастасия Лебедева, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По словам эксперта, витамин С, которым богат лимон, важен для иммунитета и здоровья сосудов, но напрямую на сжигание жира не влияет, а лимонная кислота не выводит токсины. На похудение напиток работает косвенно: заменяет калорийные утренние напитки вроде сладкого чая или соков, а выпитый перед едой, занимает место в желудке, притупляет голод и помогает уменьшить порции.

Кроме того, лимонная кислота может стимулировать выработку соляной кислоты и отток желчи, улучшая усвоение белка и расщепление жиров, хотя пищеварение запускается автоматически при попадании пищи в желудок. Достаточное потребление воды важно для нормального метаболизма, а стакан натощак помогает избежать лишних перекусов из-за ложного чувства голода, заключила диетолог.

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