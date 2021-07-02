1 июля у автопавильона Красногородска работал выездной пункт вакцинации
Выездной пункт вакцинации работал в Красногородске. Об этом пишет районная газета «Заря».
Четверг был выбран неслучайно, ведь в этот день в посёлке работает универсальная ярмарка, на которую приезжают жители деревень района. Чтобы не сидеть в общей очереди в поликлинике, все желающие в порядке живой очереди могли сделать прививку от коронавирусной инфекции, посетив выездной пункт вакцинации.
Приём вели врач-терапевт Худоёров Зиёдулло Исмоилович и медсестра Медведева Ита Станиславовна. Вакцинирование проводилось препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). 30 доз вакцины были доставлены в специальной сумке-холодильнике с соблюдением всех норм транспортировки и хранения.
Как рассказала газете «Заря» Ита Станиславовна, в этот день первый этап вакцинации прошли 28 человек. Она отметила, что среди желающих были и молодёжь, и люди старшего поколения.
Ожидается, что выезд ФАПа по четвергам для вакцинации желающих граждан станет регулярным.
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