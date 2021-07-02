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Общество

В TikTok подростки скручивают колпачки у автомобилей. Увлечение докатилось до Пскова

То, что смогли скрутить выставляют, как трофеи. Фото TikTok

Новое безуме распространяется в TikTok. Молодые люди скучивают колпачки с колёс автобмобилей и заливают процесс и саму добычу в видеосюжетах в соцсеть. Об этом в издании «Комсомольская правда – Псков» вышла большая статья.

Один из первых случаев кражи колпачков в Пскове был замечен 16 июня на улице Шестака, 15. На глазах псковича Олега Фомина были украдены дорогие хромированные оригинальные колпачки с «Мерседеса». По словам очевидца, преступниками оказались дети, едва достигшие 14 лет.

Колпачки воруют дети до 14 лет, старших популярный среди подростков тренд увлекает меньше. Вызвано это тем, что средняя стоимость одного колпачка находится в пределах от 5 до 50 рублей за штуку. Но есть и брендированные детали, цена которых достигает 2 тысяч.

Автолюбители, которые обнаружили пропажу и даже смогли зафиксировать факт скручивания на фото или видео, имеют право обратиться в полицию. Пока заявлений на воришек от псковичей не поступало, отмечает издание. Читайте статью целиком на сайте «Комсомольской правды – Псков».

 

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