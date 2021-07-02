Для привитых от коронавирусной инфекции псковская аптека объявила скидки
Псковская аптека № 1 объявила день скидок для привитых от коронавируса.
Аптека № 1 государственного предприятия Псковской области «Фармация» предоставляет скидки лицам, имеющим сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Скидки предоставляются с 16 июня по средам на весь ассортимент товара. Аптека находится по адресу город Псков, Госпитальная, д. 3.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Часто ли задерживаетесь на работе?
02 июля 2021
О книгах в библиотеках, сексе в древности и колпачках автомобилей — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
01 июля 2021
В администрации Бежаницкого района поздравили с юбилеем заслуженного учителя РСФСР Татьяну Иваненко
01 июля 2021
Подростки из Гдова побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя»
01 июля 2021
В Гдовском районе завершились выпускные испытания для школьников. Школы подвели итоги