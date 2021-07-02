Для привитых от коронавирусной инфекции псковская аптека объявила скидки

19:28, 01 июля 2021, ПАИ

Псковская аптека № 1 объявила день скидок для привитых от коронавируса.

Аптека № 1 государственного предприятия Псковской области «Фармация» предоставляет скидки лицам, имеющим сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Скидки предоставляются с 16 июня по средам на весь ассортимент товара. Аптека находится по адресу город Псков, Госпитальная, д. 3.