В Пскове девушка на электросамокате попала под колёса авто

19:40, 01 июля 2021, ПАИ

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В Пскове девушка попала под колёса авто на самокате, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла у дома № 35 на улице Коммунальной в Пскове. По предварительным данным, 20-летняя девушка двигалась на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колёса автомобиля «Опель» под управлением женщины.

В результате наезда автомобиля девушка получила различные травмы. Прибывшие медики доставили пострадавшую в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.