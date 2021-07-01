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Происшествия

Мужчина спасён из горящей квартиры многоэтажки на улице Советской Армии в Пскове

Фото с места происшествия

Пожар произошёл в одной из квартир дома № 50а на улице Советской Армии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, горела квартира, расположенная на девятом этаже жилого дома.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. Звено газодымозащитной службы обнаружило в помещении квартиры мужчину.  Всего было эвакуировано 303 человека.

По словам соседей, в квартире проживает лицо, употребляющее наркотические средства.

На месте происшествия работают сотрудники пожарной охраны, врачи скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и Росгвардии. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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