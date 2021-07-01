Ложная тревога: подозрительный чемодан проверили спецслужбы в Пскове

21:06, 01 июля 2021, ПАИ

1 июля у здания «Ростелекома» на Октябрьском проспекте в Пскове был найден потенциально опасный предмет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Экстренные службы прибыли на место происшествия, оцепили территорию около здания «Ростелекома». Специалисты установили, что найденный чемодан не представляет опасности. В настоящее время оцепление снято, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, Росгвардии и врачи скорой медицинской помощи.