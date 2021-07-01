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Культура

Актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован с коронавирусом

Пётр Мамонов в фильме «Остров» режиссёра Павла Лунгина (2006)

Основатель группы «Звуки Му», актёр и поэт Петр Мамонов находится в Коммунарке с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, он в реанимации. Информация получена от супруги актёра Ольги.

«Его забрали пять дней назад, он в Коммунарке в очень тяжёлом состоянии, в реанимации. Коронавирус», – сказала собеседница агентства. Ольга добавила, что они оба находились в деревне в Наро-Фоминске и поэтому она не понимает, при каких обстоятельствах и когда Мамонов мог заразиться COVID-19.

Петру Мамонову 70 лет. В 2019 году он пережил инфаркт и последующую операцию на сердце.

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