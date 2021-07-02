Александр Козловский поможет детскому реабилитационному центру Великих Лук

21:57, 01 июля 2021, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провёл рабочую встречу с руководством и сотрудниками реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Стороны обсудили текущую деятельность и планы развития учреждения, сообщает «Великолукская правда. Новости».

Центр создан в 1995 году, сегодня включает в себя три отделения: два из них находятся в городе Великие Луки, а третье – в деревне Крупевицы Невельского района.

Парламентарий ознакомился с работой отделения на Октябрьском проспекте, 117а. Здесь ежедневно реабилитацию проходят 25 детей. В основном это дети-опорники.

Маргарита Слотина отметила, что учреждению ежегодно по программе «Доступная среда» выделяются средства на обучение сотрудников и обновление оборудования. К примеру, в прошлом году учреждение приобрело два аппарата для гипокситерапии «Горный воздух».

«Аппараты кислородной терапии дают практически при всех заболеваниях 99-процентный результат. Воздух с низким содержанием кислорода мобилизует иммунные силы организма», – пояснила она.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – единственный в своём роде в Псковской области. Учреждение обслуживает более 500 ребят.

«Летом мы обслуживаем всю южную часть области. Благодаря автотранспорту привозим детей на реабилитацию, проводим процедуры и увозим обратно домой. Для родителей это очень удобно», – рассказала Маргарита Слотина.

В продолжение встречи коллектив учреждения обсудил с Александром Козловским текущие вопросы деятельности, также обозначил вопросы, решение которых требует поддержки и дополнительной помощи. Так, одной из самых насущных на сегодняшний день является тема ограждения территории отделения на Октябрьском, 117а. Директор учреждения попросила Александра Козловского оказать содействие в решении этого вопроса.

В ходе встречи музыкальный руководитель Ольга Филиппова рассказала о том, что на базе учреждения есть детский шумовой оркестр. Ребята уже успели выступить на Дне города в Великих Луках. На данный момент есть потребность в увеличении арсенала инструментов.

«После выступления детей у нас появилось много новых друзей», – сказала Маргарита Слотина и подчеркнула, что музыкальное искусство самым лучшим образом влияет на развитие детей.

В свою очередь учитель-логопед Ирина Балохина обозначила потребность в специализированном пособии для детей с нарушением слуха. «У нас есть программы, хотелось бы и специализированное пособие, по которому с детьми занимаются в столицах», – пояснила она.

В ответ Александр Козловский сообщил, что в ближайшее время музыкальные инструменты и специализированные пособия будут переданы в центр. Он отметил важность всесторонней поддержки и включённости в создание условий для реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

В завершение встречи депутат Госдумы передал Маргарите Слотиной от фонда «Земляки» и городского парка культуры и отдыха сертификат на посещение аттракционов. Директор центра обращалась к руководству парка с просьбой предоставить возможность воспитанникам учреждения посетить аттракционы на бесплатной основе. «В любое время приходите, там вас ждут», – сказал Александр Козловский, передавая сертификат.

«Наши просьбы всегда слышат», – сказала в ответ Маргарита Слотина и поблагодарила депутата Госдумы за внимание, а также за содействие в решении вопроса асфальтирования подъезда к отделению центра на Октябрьском проспекте, 117а.