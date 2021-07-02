Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Александр Козловский поможет детскому реабилитационному центру Великих Лук

Парламентарий познакомился с работой отделения на Октябрьском проспекте. Фото Великолукская правда.Новости

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провёл рабочую встречу с руководством и сотрудниками реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Стороны обсудили текущую деятельность и планы развития учреждения, сообщает «Великолукская правда. Новости».

Центр создан в 1995 году, сегодня включает в себя три отделения: два из них находятся в городе Великие Луки, а третье – в деревне Крупевицы Невельского района.

Парламентарий ознакомился с работой отделения на Октябрьском проспекте, 117а. Здесь ежедневно реабилитацию проходят 25 детей. В основном это дети-опорники.

Маргарита Слотина отметила, что учреждению ежегодно по программе «Доступная среда» выделяются средства на обучение сотрудников и обновление оборудования. К примеру, в прошлом году учреждение приобрело два аппарата для гипокситерапии «Горный воздух».

«Аппараты кислородной терапии дают практически при всех заболеваниях 99-процентный результат. Воздух с низким содержанием кислорода мобилизует иммунные силы организма», – пояснила она.

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями – единственный в своём роде в Псковской области. Учреждение обслуживает более 500 ребят.

«Летом мы обслуживаем всю южную часть области. Благодаря автотранспорту привозим детей на реабилитацию, проводим процедуры и увозим обратно домой. Для родителей это очень удобно», – рассказала Маргарита Слотина.

В продолжение встречи коллектив учреждения обсудил с Александром Козловским текущие вопросы деятельности, также обозначил вопросы, решение которых требует поддержки и дополнительной помощи. Так, одной из самых насущных на сегодняшний день является тема ограждения территории отделения на Октябрьском, 117а. Директор учреждения попросила Александра Козловского оказать содействие в решении этого вопроса.

В ходе встречи музыкальный руководитель Ольга Филиппова рассказала о том, что на базе учреждения есть детский шумовой оркестр. Ребята уже успели выступить на Дне города в Великих Луках. На данный момент есть потребность в увеличении арсенала инструментов.
«После выступления детей у нас появилось много новых друзей», – сказала Маргарита Слотина и подчеркнула, что музыкальное искусство самым лучшим образом влияет на развитие детей.

В свою очередь учитель-логопед Ирина Балохина обозначила потребность в специализированном пособии для детей с нарушением слуха. «У нас есть программы, хотелось бы и специализированное пособие, по которому с детьми занимаются в столицах», – пояснила она.

В ответ Александр Козловский сообщил, что в ближайшее время музыкальные инструменты и специализированные пособия будут переданы в центр. Он отметил важность всесторонней поддержки и включённости в создание условий для реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

В завершение встречи депутат Госдумы передал Маргарите Слотиной от фонда «Земляки» и городского парка культуры и отдыха сертификат на посещение аттракционов. Директор центра обращалась к руководству парка с просьбой предоставить возможность воспитанникам учреждения посетить аттракционы на бесплатной основе. «В любое время приходите, там вас ждут», – сказал Александр Козловский, передавая сертификат.

«Наши просьбы всегда слышат», – сказала в ответ Маргарита Слотина и поблагодарила депутата Госдумы за внимание, а также за содействие в решении вопроса асфальтирования подъезда к отделению центра на Октябрьском проспекте, 117а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Часто ли задерживаетесь на работе?
Проголосовать >>>

02 июля 2021

В Псковской области 133 новых подтверждённых случая коронавирусной инфекции за сутки
02 июля 2021

О книгах в библиотеках, сексе в древности и колпачках автомобилей — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
01 июля 2021

Вокальный коллектив Жижицкого ДК съездил на гастроли в Тверскую область
01 июля 2021

В администрации Бежаницкого района поздравили с юбилеем заслуженного учителя РСФСР Татьяну Иваненко
01 июля 2021

Подростки из Гдова побывали в профильной смене реабилитационной программы «Поверь в себя»
01 июля 2021

В Гдовском районе завершились выпускные испытания для школьников. Школы подвели итоги

01 июля 2021

Александр Козловский поможет детскому реабилитационному центру Великих Лук
01 июля 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: кинофестиваль «Западные ворота»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...