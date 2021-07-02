В Гдовском районе завершились выпускные испытания для школьников. Школы подвели итоги

22:16, 01 июля 2021, ПАИ

Завершились все выпускные испытания для школьников. Время подвести итоги и сделать некоторые прогнозы и выводы, пишет газета «Гдовская заря».

Среди предметов по выбору наиболее высокие баллы получены за ЕГЭ по физике и литературе – 78 баллов у ученика Гдовской средней школы Максима Самсонова (учитель Александр Большов) и 77 – у Весты Сорокиной.

Самый высокий балл по русскому языку опять же у Весты. Из 100 возможных выпускница набрала 96 баллов. Отличный результат по профильной математике показали Максим Самсонов и Елизавета Ломакова. Хорошие знания по русскому языку у выпускницы Яммской средней школы Марии Сиденко. Видна большая работа учеников и учителей – Людмилы Ефимовой, Елены Грибковой и Татьяны Фирсовой.

В числе выпускников были и девятиклассники. Они сдавали два обязательных экзамена – по математике и русскому языку. Блистательное знание обоих предметов у Дарьи Горбуновой из Гдова. Самые высокие результаты по русскому языку у Юлианы Сазоновой и Анастасии Мелёхиной, а по математике – у Даниила Сафонова. В этом заслуга учителей – Людмилы Ефимовой, Татьяны Чурановой, Анны Басовой и Надежды Сенькиной.

Есть и те, кто не очень хорошо справился с экзаменами. Некоторым пришлось пересдавать. Но улучшить результат сумели не все. Ребята, которые не согласны с результатами экзамена, воспользовались своим правом подать апелляцию с жалобой.

Многие определились, где продолжат обучение. Уже сегодня можно сказать, что будут среди них следователи, медики, филологи, педагоги и инженеры.