Вокальный коллектив Жижицкого ДК съездил на гастроли в Тверскую область

23:38, 01 июля 2021, ПАИ

Вокальный коллектив Жижицкого дома культуры «Ассорти» (руководитель Елена Павлова) выступил на празднике деревни Улин, что в Западнодвинском районе соседней Тверской области. Об этом сообщает районная газета «Пламя» Куньинского района. Как сообщает арт-директор коллектива Елена Заверняева, зрители тепло встретили артистов и благодарили за хорошее настроение, которое не покидало всех присутствующих.​​

«Хотелось бы приехать с концертом в Каськово, где у сельчан нет клуба, – пишет она. – Может, получится, когда в районе появится автоклуб».