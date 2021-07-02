Вокальный коллектив Жижицкого ДК съездил на гастроли в Тверскую область
Вокальный коллектив Жижицкого дома культуры «Ассорти» (руководитель Елена Павлова) выступил на празднике деревни Улин, что в Западнодвинском районе соседней Тверской области. Об этом сообщает районная газета «Пламя» Куньинского района. Как сообщает арт-директор коллектива Елена Заверняева, зрители тепло встретили артистов и благодарили за хорошее настроение, которое не покидало всех присутствующих.
«Хотелось бы приехать с концертом в Каськово, где у сельчан нет клуба, – пишет она. – Может, получится, когда в районе появится автоклуб».
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