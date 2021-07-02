В Псковской области 133 новых подтверждённых случая коронавирусной инфекции за сутки

01:31, 02 июля 2021, ПАИ

Новую информацию о распространении коронавирусной инфекции в регионе разместил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Медики зафиксировали 133 новых заражения. Выздоровели 94 человека.

Губернатор сообщил об антирекорде в стране: 672 смерти от коронавируса, пять человек в общероссийской статистике – из Псковской области.

С начала эпидемии в Псковской области почти 40 тысяч подтверждённых случаев заболевания COVID-19.