В Псковской области 133 новых подтверждённых случая коронавирусной инфекции за сутки
Новую информацию о распространении коронавирусной инфекции в регионе разместил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Медики зафиксировали 133 новых заражения. Выздоровели 94 человека.
Губернатор сообщил об антирекорде в стране: 672 смерти от коронавируса, пять человек в общероссийской статистике – из Псковской области.
С начала эпидемии в Псковской области почти 40 тысяч подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
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