После вмешательства прокуратуры псковичке выплатили пособие по беременности
После вмешательства прокуратуры восстановлены права жительницы Пскова на получение пособия по беременности и родам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.
Псковским региональным отделением Фонда социального страхования России расчет пособия по беременности и родам заявительнице выплачен с учетом неполного рабочего времени. По закону предусмотрен иной расчет вышеуказанного пособия. Если застрахованному лицу установлен режим неполного рабочего дня, то средний дневной заработок определяется с учетом полного рабочего дня.
В адрес руководителя отделения фонда внесено представление с требованием произвести перерасчет размера пособия по беременности и родам. В результате заявительнице было начислено 22 тысячи рублей.
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