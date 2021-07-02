После вмешательства прокуратуры псковичке выплатили пособие по беременности

09:26, 02 июля 2021, ПАИ

После вмешательства прокуратуры восстановлены права жительницы Пскова на получение пособия по беременности и родам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной прокуратуре.

Псковским региональным отделением Фонда социального страхования России расчет пособия по беременности и родам заявительнице выплачен с учетом неполного рабочего времени. По закону предусмотрен иной расчет вышеуказанного пособия. Если застрахованному лицу установлен режим неполного рабочего дня, то средний дневной заработок определяется с учетом полного рабочего дня.

В адрес руководителя отделения фонда внесено представление с требованием произвести перерасчет размера пособия по беременности и родам. В результате заявительнице было начислено 22 тысячи рублей.