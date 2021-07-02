Более 420 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
За последние сутки в Псковской области провели 1 466 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 420 525, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области зарегистрировано 39 997 случаев заражения коронавирусом, 33 436 пациентов выздоровело, 471 человек умер.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
Часто ли задерживаетесь на работе?
Около 13 млн рублей направят Псковской области на проведение углубленной диспансеризации
Отставка замглавы администрации Пскова Александра Коновалова вошла в топ событий за июнь