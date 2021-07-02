Почти 168 млн человек в мире вылечились от коронавируса

10:15, 02 июля 2021, ПАИ

По состоянию на утро 2 июля в мире зарегистрировано 183 432 989 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 3 971 683 человека. Количество выздоровевших – 167 941 030.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 34 561 403. В этой стране от коронавируса умерло 620 645 человек, выздоровело – 29 052 087.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 5 538 142 человека, 5 017 321 пациент выздоровел, 135 886 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 39 997 случаев заражения коронавирусом, 33 436 пациентов выздоровело, 471 человек умер.