Изменится порядок получения пропусков в погранзону

10:30, 02 июля 2021, ПАИ

5 июля вступает в силу приказ ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89. В соответствии с приказом внесены изменения в формы заявлений и ходатайств на получение пропусков в пограничную зону, а также на ведение хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Новые бланки заявлений будут доступны с 5 июля на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В частности, сообщает ведомство, расширился список оснований для отказа в выдаче пропуска. С содержанием приказа ФСБ России от 3 марта 2021 года № 89 можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, а также на официальном сайте ФСБ России.

Заявление на пропуск в пограничную зону можно подать по электронной почте на адрес Пограничного управления - pu.pskovobl@fsb.ru, через

интернет-портал «Госуслуги», по почте, а также в бюро пропусков Пограничного управления, режим работы: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 13:00.

Более подробную информацию о получении пропуска в пограничную зону можно получить по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области: 8 (8112) 69-82-67 (бюро пропусков);

отдел в Гдове: 8 (81131) 2-13-31 (дежурный);

отдел в Печорах: 8 (81148) 2-42-20 (дежурный);

отдел в Пыталово: 8 (81147) 2-18-05 (дежурный);

отдел в Себеже: 8 (81140) 2-27-97 (дежурный);

отделение в Невеле: 8(81151) 2-14-62 (дежурный).