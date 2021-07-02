Видео: Как пройти вакцинацию от коронавируса с наименьшим дискомфортом

10:31, 02 июля 2021, ПАИ

Каждый день в Псковской области от коронавируса прививаются более двух тысяч человек. Корреспондент Псковского агентства информации выяснил, что нужно делать, чтобы перенести вакцинацию с наименьшим дискомфортом.

Между введением первого и второго компонента вакцины происходит падение иммунитета, именно поэтому в течение трех дней после укола медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Так, следует воздержаться от физических нагрузок, посещения бани (душ не возбраняется), не следует сидеть на жаре, а также употреблять алкоголь.

Переживать из-за подъема температуры до 38 градусов не следует — это нормальная реакция организма.

По словам медиков, на 3-4 сутки не останется никакой клинической симптоматики. Полноценный иммунитет формируется до 42 дней, именно поэтому все это время следует соблюдать обычные меры безопасности.