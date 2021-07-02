Видео: Как пройти вакцинацию от коронавируса с наименьшим дискомфортом
Каждый день в Псковской области от коронавируса прививаются более двух тысяч человек. Корреспондент Псковского агентства информации выяснил, что нужно делать, чтобы перенести вакцинацию с наименьшим дискомфортом.
Между введением первого и второго компонента вакцины происходит падение иммунитета, именно поэтому в течение трех дней после укола медики советуют придерживаться простых рекомендаций. Так, следует воздержаться от физических нагрузок, посещения бани (душ не возбраняется), не следует сидеть на жаре, а также употреблять алкоголь.
Переживать из-за подъема температуры до 38 градусов не следует — это нормальная реакция организма.
По словам медиков, на 3-4 сутки не останется никакой клинической симптоматики. Полноценный иммунитет формируется до 42 дней, именно поэтому все это время следует соблюдать обычные меры безопасности.
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