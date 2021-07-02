Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям со школьниками
Президент России Владимир Путин 2 июля подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
Деньги будут перечислены одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года), а также инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство России и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей).
В случае если единовременная выплата производится одному из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего указа, такая выплата осуществляется на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.
Получателям выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд России за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
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