На 11,5 лет отправили в колонию закладчика наркотиков в Псковской области

11:20, 02 июля 2021, ПАИ

На 11,5 лет отправили в колонию 32-летнего закладчика наркотиков в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

Великолукский городской суд вынес такой приговор за совершение 31 покушения на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой с использованием интернета.

Весной 2019 года во время переписки с оператором интернет-магазина молодой человек согласился войти в состав организованной группы в качестве кладмена (закладчика наркотических средств). Реализуя единый преступный умысел с членами организованной преступной группы (с организатором, оператором, перевозчиками, кладменами), обвиняемый с июля 2019 по декабрь 2019 года за систематическое денежное вознаграждение совершил 31 особо тяжкое преступление по незаконному сбыту наркотических средств на территории Смоленской и Псковской областей.

2 декабря 2019 года великолучанина задержали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области у деревни Череха Псковского района. Подсудимый свою вину в каждом инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления, что суд признал в качестве смягчающих ему наказание обстоятельств по каждому преступлению. Также судом учтены состояние его здоровья и наличие у него малолетнего ребенка.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.