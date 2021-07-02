Лжеэлектрики промышляют кражами в Псковской области

11:31, 02 июля 2021, ПАИ

В Великолукском районе неизвестные под видом электриков обокрали 60-летнего жителя деревни Торчилово в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неизвестные зашли к мужчине в дом, представившись электриками. Они поинтересовались, нет ли у хозяина проблем с электричеством после урагана. Затем провели для вида какие-то манипуляции и ушли. После этого пожилой мужчина, испытывающий проблемы со зрением, обнаружил, что у него исчезли 70 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в МО МВД России «Великолукский». Сейчас полицейские в рамках возбужденного уголовного дела проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия. По свидетельствам очевидцев, мужчина был с бородой, на вид ему 30-35 лет. Рост его спутницы - около 160 см. Предположительно, воры передвигаются на ВАЗ-2105 или ВАЗ-2107 зеленого цвета. В салоне автомобиля жители деревни видели двух детей в возрасте до пяти лет. Не исключено, что эти мнимые электрики могут появиться и в других районах региона.

Всех граждан, которые стали жертвами данных лиц или располагают информацией о них, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02.