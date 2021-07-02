Великолучанин принес в банк поддельные пять тысяч рублей

11:32, 02 июля 2021, ПАИ

1 июля в Великих Луках в местном финансовом учреждении обнаружили фальшивые пять тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющимся сведениям, поступила банкнота от 54-летнего великолучанина.

29 июня текущего года здесь же в Великих Луках в одной из организаций выявили тысячерублевую банкноту с признаками подделки.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.