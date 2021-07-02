Великолучанин принес в банк поддельные пять тысяч рублей
1 июля в Великих Луках в местном финансовом учреждении обнаружили фальшивые пять тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
По имеющимся сведениям, поступила банкнота от 54-летнего великолучанина.
29 июня текущего года здесь же в Великих Луках в одной из организаций выявили тысячерублевую банкноту с признаками подделки.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела.
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