Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 474

11:49, 02 июля 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса с начала пандемии скончались 474 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в регионе жертвами COVID-19 стали три человека. Всего в Псковской области зарегистрировано 39 997 случаев заражения коронавирусом, 33 436 пациентов выздоровело.