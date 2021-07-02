Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 474
В Псковской области от коронавируса с начала пандемии скончались 474 человека. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в регионе жертвами COVID-19 стали три человека. Всего в Псковской области зарегистрировано 39 997 случаев заражения коронавирусом, 33 436 пациентов выздоровело.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Часто ли задерживаетесь на работе?
02 июля 2021
Около 13 млн рублей направят Псковской области на проведение углубленной диспансеризации
02 июля 2021
Отставка замглавы администрации Пскова Александра Коновалова вошла в топ событий за июнь