22 человека заболели коронавирусом в медучреждениях Псковской области за неделю

12:09, 02 июля 2021, ПАИ

За прошлую неделю в десяти медучреждениях Псковской области коронавирусом заболели 22 человека. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук.

«Лечебные стационары — наиболее опасные места, где чаще всего регистрируется коронавирусная инфекция, - отметил Нестерук. - Каждую неделю мы выявляем десятки новых случаев в учреждениях, где по 2-3 новых заболевших».

По словам главного санитарного врача, вспышкой коронавируса считается ситуация, когда заболели 5 и более человек в одном учреждении.

«То, что фиксируется каждую неделю в разных учреждениях — это не вспышка, а групповое заболевание. Это банальная ситуация, таких очень много», - добавил собеседник агентства.

В завершение Александр Нестерук отметил, что все ситуации с коронавирусом в медучреждениях находятся под контролем. Принимаются соответствующие меры по недопущению распространения заболевания.