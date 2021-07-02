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Культура

Посвященная жизни и творчеству Албертса Кроненбергса выставка откроется в Псковской областной библиотеке

6 июля в 12:00 Псковская областная библиотека (Профсоюзная, 2) приглашает псковичей на уникальную выставку-диалог «Рисуй и рифмуй», посвященную Албертсу Кроненбергсу, латышскому писателю, художнику, иллюстратору, графику, который в 1921 году жил и работал в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Инициаторами и организаторами выставки выступают Консульство Латвийской Республики в Пскове, мэрия города Юрмала (Латвия), Дом-музей Аспазии в Юрмале (филиал Юрмальского городского музея, Латвия), Общество «Кроненбергс и друзья» (Латвия); партнером - Псковская областная универсальная научная библиотека.

В рамках 100-летнего юбилея пребывания Албертса Кроненбергса в Пскове зрителей и участников ждет интересная программа.

«Онлайн-презентация, которую проведет Ария Ванага, руководитель музея «Дом Аспазии» в Юрмале (филиал Юрмальского городского музея), включит архивные фотографии, рисунки, малоизвестные факты жизни художника и детского писателя.

На выставке можно будет увидеть книги его авторства и оформления на латышском и русском языках, журналы с иллюстрациями художника; коллекционную монету, выпущенную в 2015 году Банком Латвии; конверт и марки, посвященные 130-летию со дня рождения Албертса Кроненбергса. Подробности о содержании выставки мы узнаем «из первых уст» советника-руководителя Консульства Латвийской Республики в Пскове госпожи Эвии Думпе.

Юных зрителей порадуют рисунки, открытки по мотивам произведений художника, которые они смогут раскрасить и получить вместе с цветным вариантом в подарок. Отдельным сюрпризом будет видеочтение фрагментов книги Албертса Кроненбергса «Маленький пастушок» на русском языке Платоном Ланским (Латвия).

Свою часть диалога готовит и псковская сторона. Елена Киселева, заведующая отделом краеведческой литературы библиотеки, расскажет о псковском периоде жизни и творчества А. Кроненбергса. Воспитанники творческой школы-студии «Полосатый кот» (г. Псков) представят свои работы по мотивам творчества и «в технике» А. Кроненбергса», - рассказала Наталья Митрофанова, руководитель Международного библиотечного центра.

Запись на мероприятия по телефону 72-28-63 (кроме воскресенья).

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