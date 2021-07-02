Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сорвавший контракт с областной больницей псковский предприниматель отстранён от всех торгов

Два года не сможет участвовать в торгах индивидуальный предприниматель, который сорвал контракт на оказание прачечных услуг Псковской областной больнице на сумму более 5 миллионов рублей. Такое решение приняла комиссия антимонопольного органа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского УФАС.

Согласно контракту, победитель торгов должен был оказывать прачечные услуги учреждению здравоохранения с июля до конца года. Индивидуальный предприниматель победил на аукционе, но без объяснения причин уклонился от подписания контракта.

«Непонятно, зачем выходить на торги, если не уверен, можешь ли ты выполнить свои обязательства по контракту. У поставщика не было ни одного контракта в ЕИС, а теперь не будет еще долго, поскольку включен в РНП. Второй участник торгов также отказался от подписания контракта, и больница в результате вынуждена искать возможности для стирки белья на время, пока не будет разыгран новый аукцион. Это недопустимо. Таких поставщиков мы без сомнения вносим в РНП», - подчеркнула руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Часто ли задерживаетесь на работе?
Проголосовать >>>

02 июля 2021

Иномарка въехала в столб в Куньинском районе
02 июля 2021

Как не стать жертвой телефонных мошенников
01 июля 2021

Публикуем видео спасения мужчины из пожара в Пскове
01 июля 2021

Ложная тревога: подозрительный чемодан проверили спецслужбы в Пскове
01 июля 2021

Мужчина спасён из горящей квартиры многоэтажки на улице Советской Армии в Пскове

01 июля 2021

В Пскове девушка на электросамокате попала под колёса авто

01 июля 2021

Иномарка повисла на барьерном ограждении автодороги в Псковском районе

01 июля 2021

Полиция проводит проверку по сообщению об акте вандализма в Великих Луках

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...