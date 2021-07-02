Сорвавший контракт с областной больницей псковский предприниматель отстранён от всех торгов

13:08, 02 июля 2021, ПАИ

Два года не сможет участвовать в торгах индивидуальный предприниматель, который сорвал контракт на оказание прачечных услуг Псковской областной больнице на сумму более 5 миллионов рублей. Такое решение приняла комиссия антимонопольного органа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе псковского УФАС.

Согласно контракту, победитель торгов должен был оказывать прачечные услуги учреждению здравоохранения с июля до конца года. Индивидуальный предприниматель победил на аукционе, но без объяснения причин уклонился от подписания контракта.

«Непонятно, зачем выходить на торги, если не уверен, можешь ли ты выполнить свои обязательства по контракту. У поставщика не было ни одного контракта в ЕИС, а теперь не будет еще долго, поскольку включен в РНП. Второй участник торгов также отказался от подписания контракта, и больница в результате вынуждена искать возможности для стирки белья на время, пока не будет разыгран новый аукцион. Это недопустимо. Таких поставщиков мы без сомнения вносим в РНП», - подчеркнула руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.