О введении «Пушкинских карт» в Псковской области рассказала Ольга Тимофеева

13:41, 02 июля 2021, ПАИ

О введении «Пушкинских карт» в Псковской области на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

«Получателями «Пушкинской карты» могут стать молодые люди от 14 до 22 лет», – отметила она.

По её словам, механизм работы сейчас прорабатывает правительство России совместно с Министерством культуры РФ.

«Уже известно, что молодые люди могут по этой карте посетить либо музеи, либо театры», – уточнила руководитель комитета.

Ольга Тимофеева добавила, что этой картой можно будет воспользоваться с сентября по декабрь 2021 года и в следующем году.

«В настоящее время мы совместно с Министерством культуры прорабатываем этот вопрос. Либо средства будут непосредственно выданы в учреждения, либо они будут начисляться индивидуально. Но пока механизм прорабатывается», – отметила Ольга Тимофеева.

Начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская добавила, что эта карта также позволит отследить, что интересно для молодёжи.

«Будет интересно понять, чего они хотят», – согласилась с ней Ольга Тимофеева.

Отметим, что введение «Пушкинских карт» в России анонсировал президент России Владимир Путин. На этих картах будет по три тысячи рублей, которые можно будет потратить на посещение концертных залов, музеев и других культурных учреждений, как региональных, так и общероссийских.