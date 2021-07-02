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Общество

Более 15 тысяч жителей Псковской области выбрали электронную трудовую книжку

С начала года в Псковской области 15 216 жителей региона выбрали электронную трудовую книжку. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России, до 31 декабря 2020 года работники должны были принять решение о способе ведения трудовой книжки и сообщить об этом своему работодателю.

Отметим, что если гражданин сохранил бумажную трудовую книжку, но сейчас решил перейти на электронную, то он вправе подать соответствующее заявление своему работодателю. При выборе электронного формата ведения трудовой деятельности, бумажную трудовую книжку отдадут работнику.

У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году и позже, сведения будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

В ПФР также назвали преимуществах электронной трудовой книжки: удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства, дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения, и спользование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг, высокий уровень безопасности и сохранности данных.

Посмотреть сведения из электронной книжки можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. При необходимости сведения из трудовой книжки можно получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Добавим, что переход на электронные трудовые книжки является добровольным и осуществляется только по заявлению.

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