Путин подписал закон о запрете приобретать оружие без медосвидетельствования

14:16, 02 июля 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствование на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что перечень таких противопоказаний, а также методику тестирования установит Правительство РФ.

Освидетельствование, которое смогут проводить только государственные и муниципальные медицинские организации, должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов.

Документом также «устанавливаются основания для лишения человека права на хранение и ношение оружия по результатам проведенных исследований». Данная система будет носить цифровой характер, чтобы исключить фальсификацию медицинских справок.