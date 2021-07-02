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Общество

Неэффективной назвал борьбу с борщевиком Михаил Ведерников

2 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с главами районов о мерах борьбы с борщевиком Сосновского, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Главы районов на совещании проинформировали о ходе работ по механической, химической и комбинированной обработке территорий от борщевика. Прозвучали доклады о проведении контрольных мероприятий. Работа в этом направлении проводится недостаточно эффективно, обратил внимание губернатор и поручил максимально усилить ее, а также повысить уровень взаимодействия муниципалитетов с органами муниципального земельного контроля и государственного земельного надзора.

Михаил Ведерников также поблагодарил руководство муниципалитетов и сотрудников комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору за активизацию работы по устранению сорного растения. «В этом году картина у нас гораздо лучше, чем в прошлые годы. В ряде муниципалитетов работа по обработке территорий идет с хорошим опережением графика. Даже наблюдается дефицит средств на борьбу с борщевиком», — обратил внимание Михаил Ведерников и особенно отметил работу, проводимую в Великолукском, Гдовском, Куньинском, Опочецком, Пыталовском, Стругокрасненском и Усвятском районах. В связи с этим губернатор анонсировал выделение дополнительных средств на борьбу с сорным растением с учетом дополнительных заявок от муниципалитетов.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов предложил при распределении средств среди муниципалитетов учитывать качество уже исполненных работ.

Продолжая анализ ситуации с борщевиком, глава региона назвал и муниципалитеты, где борьба с борщевиком ведется не достаточно активно. Это Дновский, Плюсский и Пушкиногорский районы. Михаил Ведерников поручил главам взять на личный контроль работу по борьбе с борщевиком, а также провести работу по увеличению числа сотрудников, задействованных в этой кампании. Особый акцент он сделал на  Пскове и Псковском районе, по которым поступает наибольшее количество обращений от населения.

По итогам совещания губернатор поручил на следующий год к работе по борьбе с борщевиком Сосновского приступить более оперативно, заранее учитывая возможные погодные условия. «Нам необходимо, чтобы динамика роста борщевика в регионе ежегодно снижалась. Это важно. Это состояние земель, здоровье людей, внешний вид районов Псковской области. Давайте свое внимание на этой работе сосредоточим», — подытожил Михаил Ведерников.

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