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Политика

Третья волна и предвыборная подготовка – в юбилейном выпуске «Псковского телеграма»

20-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 2 июля.

Партии продолжают готовиться к активной фазе предвыборной кампании, заканчивая распределение кандидатов на шахматной доске избирательных округов. Президент России Владимир Путин провёл прямую линию – как следствие, повышенная нервозность в федеральных и региональных кабинетах власти. Третья волна коронавируса продолжает накатывать – погребёт ли она под собой страну к сентябрю? Эти темы обсудили соведущие видеопроекта в юбилейном выпуске.

Ведущие также обсудили особенности составления некоторых персональных региональных рейтингов.

Видеопроект Псковского агентства информации «Псковский телеграм» – о самом интересном и важном в региональном Telegram-пространстве – выходит в эфир с января 2021 года. Все выпуски можно посмотреть на YouTube-канале ПАИ, а также в Telegram-канале «Псковские новости».

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