«Предлагали побриться, но не пришлось»: житель Новоржевского района рассказал, как снимался в «Деревенской драме»

16:00, 02 июля 2021, ПАИ

В Новоржевском районе завершились съемки эпизодов сериала «Деревенская драма». Впечатлениями поделился актер массовки, местный житель Виктор Сергеев. Об этом пишет районная газета «Земля новоржевская».

По его словам, было очень интересно увидеть процесс, работу специалистов, как снимается кино. «Сначала мы (участники массовки) долго ждали, гримировались, сами съемки начались уже только после обеда (30 июня). Мне гримеры даже предложили побриться «на голо», но не пришлось», - сказал Виктор Сергеев.

Он был очень удивлен «профессиональной игре актеров» и отметил, что с актерами массовых сцен артисты обращалась уважительно и «очень просто», как к полноправным участникам съемочного процесса.

«Им даже не нужно было заучивать новые фразы. Они буквально жили этим фильмом, каждым эпизодом», - заключил Виктор Сергеев.