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Общество

Более 50 студентов занимаются благоустройством территории Самолвы

Благоустройством территории Самолвы занимаются более 50 студентов, пишет газета «Гдовская заря».

Волонтеры будут заниматься благоустройством территорий деревни Самолва и Кобылье Городище Гдовского района, прилегающих к строящемуся мемориальному комплексу «Александр Невский с дружиной».

Бойцы студотрядов ПсковГУ прибыли на место дислокации первыми и сразу стали знакомиться с местными жителями. Пока они оказывают безвозмездную помощь в благоустройстве территорий – косят траву, колют и складывают пожилым людям дрова, наводят порядок на пляже, убирают детские площадки, а также организуют досуг для жителей.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов встретился с руководителями стройотрядов и волонтеров «Культуры» и пожелал им успехов в добрых делах и положительных взаимоотношений с местными жителями.

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