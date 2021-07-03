Почти 9 тысяч великолучан привились от коронавируса
По состоянию на вечер 1 июля, от коронавируса первым компонентом вакцины привились 8 931 житель Великих Лук, завершили вакцинацию 6 246 человек. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении к жителям в Instagram-аккаунте.
Глава города отметил, что эпидемиологическая ситуация становится напряженной и добавил, что за последние семь дней в Великих Луках зафиксирован рост числа новых случаев заболевания. По данным за 2 июля, коронавирусом заболели 6 585 великолучан.
По словам Козловского, в великолукском филиале Псковской областной инфекционной больницы заполнен коечный фонд для коронавирусных больных. Ещё 128 пациентов находятся на амбулаторном лечении.
«Эпидемиологических очагов в городе нет. Лекарственные препараты в аптеках имеются, есть также запас лекарств для амбулаторного лечения больных коронавирусом», - добавил Козловский.
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