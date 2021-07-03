60% муниципальных работников вакцинируют в Пскове
В Пскове от коронавирусной инфекции вакцинируют 60 % муниципальных служащих. Соответствующее постановление администрации Пскова за подписью сити-менеджера Александра Братчикова опубликовано на сайте администрации.
Согласно документу, руководителям органов и структурных подразделений администрации Пскова, директорам муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций, созданных муниципальным образованием «Город Псков», поручено организовать профилактическую вакцинацию сотрудников.
Прививки от COVID-19, согласно тексту документа, должны получить не менее чем 60 % от общей численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) до 23 июля первым компонентом вакцины и до 13 августа вторым.
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