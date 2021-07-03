О последствиях нелегальной работы предупредили псковичей

17:18, 02 июля 2021, ПАИ

О последствиях нелегальной работы предупредили псковичей в комитете по труду и занятости Псковской области.

Работник должен знать, что неоформление работодателем под любым удобным предлогом трудовых отношений повлечет за собой множество негативных последствий, в первую очередь лишение социальных гарантий, установленных государством и закрепленных трудовым законодательством и законодательством о социальном обеспечении.

Официально не оформляя трудовые отношения работник:

— полностью или частично лишается пенсионных накоплений, которые, в свою очередь, влияют на величину будущей пенсии;

— полностью или частично не получает пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

— полностью или частично лишается права на использование налоговых вычетов;

— в случае сокращения численности или штата работников полностью или частично лишается права на выплату выходного пособия;

— при постановке на учет в органах службы занятости лишается права на выплату пособия по безработице либо получает пособие по безработице в меньшем или в минимальном размере;

— не имеет возможности получить банковский кредит либо возникают трудности с его получением.

Как правило, работник вспоминает о необходимости оформления трудовых отношений тогда, когда возникает конфликтная ситуация с работодателем, который в условиях неоформленных трудовых отношений выставляет работника за дверь, рассчитывая на безнаказанность — иди, работник, доказывай, ищи доказательства, представляй их в суд, которому дано право установления трудовых отношений. Однако, как показывает практика, единицы работников располагают такими доказательствами и могут, грамотно представив их суду, доказать свое право на оформление трудовых отношений и получение всех полагающихся им гарантий и компенсаций.

Большая часть работников о будущем, видимо, не думает: часто работник не может указать, где он работал, по какому адресу находится его работодатель — организация, в которой работал, как зовут его работодателя, бухгалтера, работника кадровой службы, которые в некоторых случаях оформляют трудовые договоры, но только в одном экземпляре и который после подписания прячут в стол.

Таким образом, работник, в первую очередь должен знать свои основные права и обязанности, установленные статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации, для того, чтобы обезопасить себя и свою семью и принять при поступлении на работу решение: стоит ли работать у работодателя, который поманил тебя рублем, но не гарантировал его выплату условиями заключенного трудового договора.

Работник должен знать, что на основании части 1 статьи 67 Трудового кодекса РФ работодатель обязан оформить не менее чем в двух экземплярах трудовой договор, один из которых выдать на руки.

Содержание трудового договора должно в полном объеме соответствовать статье 57 Трудового кодекса РФ и содержать обязательные условия (место работы, трудовую функцию, дату начала работы, вид трудового договора — срочный или бессрочный, условия оплаты труда — размер тарифной ставки или оклада, все доплаты и надбавки, поощрительные выплаты, режим работы, отпуск основной и дополнительные, компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.).

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора, представляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать заверенную копию приказа о приеме на работу.

Работодатель, полностью или частично выплачивающий «неофициальную», «серую» заработную плату, может быть привлечен к ответственности.

Так, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за уклонение работодателей от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем. За указанные правонарушения ст. 5.27 КоАП РФ установлено наложение административного штрафа:

— на должностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пяти до десяти тысяч рублей;

— на юридических лиц — от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Совершение повторно лицом, ранее подвергнутым административному наказанию, аналогичного правонарушения влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере пяти тысяч рублей;

— на должностных лиц — дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от тридцати до сорока тысяч рублей;

— на юридических лиц — от ста до двухсот тысяч рублей.

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, а также информирование и консультирование работников по данному вопросу относится к компетенции Государственной инспекции труда в Псковской области, обратиться в которую можно по адресу: 180019 г. Псков, ул. Новоселов, д. 11А. Телефон «горячей линии»: 8 (8112)51-00-20.

«Если вы работали или работаете на предприятии (организации) или у индивидуального предпринимателя без оформления трудовых отношений или располагаете информацией о работодателях, не заключающих трудовые договоры со своими работниками, просим сообщить об этом специалистам Государственной инспекции труда в Псковской области», - обратились в комитете к псковичам.