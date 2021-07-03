Полиция в Пскове будет проверять документы у водителей 4 июля
4 июля в Пскове запланировано проведение массовой проверки водителей с для выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Полиция будет проверять документы с 18:30 минут до 19:10 минут на площади Героев Десантников. В ходе мероприятия правоохранители будут проверять наличие у автомобилистов документов, предусмотренных законодательством в сфере безопасности дорожного движения.
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