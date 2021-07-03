Открытие волонтёрского лагеря на берегу Чудского озера обсудили в медиацентре ПАИ

18:01, 02 июля 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая работе молодёжного лагеря волонтёров, который открылся на берегу Чудского озера в Псковской области.

Для вас мы узнали, что всероссийский молодёжный лагерь волонтёров в Самолве будет работать до сентября, волонтёры благоустроят исторические поселения Самолва и Кобылье Городище, участники лагеря соберут данные для техзадания по организации экскурсий на берегу Чудского озера. В лагере оборудована водяная скважина, которой будут пользоваться и местные жители. Перед приездом все волонтёры прошли двойное ПЦР-тестирование.

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