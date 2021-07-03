Курорты местного уровня. Псковичи назвали любимые места купания

17:59, 02 июля 2021, ПАИ

Все мы вышли из воды, как говорил герой известного фильма. Летом эта фраза особенно актуальна. Людей тянет к озёрам, ручьям и водоёмам. Мы обратились к псковичам, чтобы узнать про их любимые места для купания. Топ лучших, по мнению наших собеседников, смотрите в нашем опроснике.

Несмотря на то что первый месяц лета позади, а погода бьёт температурные рекорды, не все участники опроса успели открыть купальный сезон. Те, кто уже принимал водные процедуры, излюбленным местом чаще всего называют Псковско-Чудское озеро. «Я люблю бывать на Чудском озере. Там очень красиво и неглубоко: я плохо плаваю», – рассказала псковичка.

Другие предпочитают купаться в черте города. К слову, Роспотребнадзор на данный момент разрешил купание на городском пляже реки Великой.

Куда же без живописных мест! Один из опрошенных любит озёра Опочецкого района, другой получает удовольствие, купаясь в гдовских водоёмах. «В Гдовском районе есть такое место – Козлов берег и Дубы, как называют местные. Пляж обалденный. Таких «курортов» нигде не найти», – говорит ещё один наш собеседник.

Наш регион славится живописными местами и природой. Множество туристов ежегодно приезжают насладиться нашими красотами. Хорошо, что и местные жители ценят великолепие края. Наслаждайтесь летом и получайте удовольствие. Впереди выходные – отличная возможность посетить своё любимое место.