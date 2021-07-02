Умер народный артист СССР Николай Сличенко

18:20, 02 июля 2021, ПАИ

Сегодня на 87-м году жизни умер народный артист СССР и художественный руководитель цыганского театра «Ромэн» Николай Сличенко. Причина смерти не уточняется, сообщает РИА Новости.

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году его приняли в первый и единственный в мире цыганский театр «Ромэн». В 1977 году он занял пост художественного руководителя. Артист сыграл более 60 ролей и снялся в десятках художественных и телевизионных фильмах, в частности в кинокартинах «В дождь и в солнце» (1960), «Свадьба в Малиновке» (1967), «Военно-полевой романс» (1983) и других.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося. «Ушёл из жизни яркий, неординарный человек, подлинный корифей сцены, посвятивший себя служению искусству, родному театру «Ромэн». За годы неустанной, вдохновенной работы Николай Сличенко внёс поистине уникальный личный вклад в сбережение самобытной культуры цыганского народа, его богатейшего музыкального наследия, воспитал блестящую плеяду молодых исполнителей», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что коллеги и благодарная публика ценили Сличенко за щедрый талант, мастерство и удивительное обаяние.

«Светлая память о народном артисте СССР Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, всех почитателей его творчества», – добавил глава государства.



