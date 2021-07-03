Сегодня в Кунье принимали очередной этап работ по благоустройству центрального парка

20:33, 02 июля 2021, ПАИ

Сегодня прошла приёмка очередного этапа работ по благоустройству центрального парка в поселке Кунья по программе приграничного сотрудничества России и Латвии «Парки без границ». Об этом сообщили корреспонденты районной газеты «Пламя».

Вчера сюда доставили несколько скамеек, урны и малые архитектурные формы (вазоны), убрали с плитки лишний песок. Сегодня началась установка видеокамер. Далее – обкашивание, некоторые доработки, в планах также установка стационарной летней эстрады, а в будущем году по двум проектам, победившим в ходе рейтингового народного голосования программы «Комфортная городская среда», – благоустройство территории пруда, установка нового уличного освещения и, возможно, детской игровой площадки.