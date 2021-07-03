«Главная тема с Надеждой Назаренко»: невидимые враги, или «бонусы» лета

20:49, 02 июля 2021, ПАИ

Смотрите в новом выпуске в пятницу, 2 июля: какая угроза подстерегает псковичей в прудах и озёрах, как узнать, что у вас паразиты, а также как избежать таких неприятных последствий жаркого лета.