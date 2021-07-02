Актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников празднует свой день рождения

22:20, 02 июля 2021, ПАИ

Сегодня свой день рождения празднует актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников, сообщили ПАИ в самом театре.

Без малого полвека отдал Владимир Свекольников служению псковской сцене. Он является одним из старейших артистов театра: вступил в псковскую труппу в 1973 году и благодаря своим разноплановым, неожиданным и ярким ролям сразу покорил публику.

Сегодня народный артист России Владимир Свекольников выходит к зрителю в спектаклях «Пиковая дама», «Позвольте вам выйти вон!», выступает с собственной программой «И смех, и грех», с воодушевлением берётся за новые проекты и роли.



