Актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников празднует свой день рождения
Сегодня свой день рождения празднует актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников, сообщили ПАИ в самом театре.
Без малого полвека отдал Владимир Свекольников служению псковской сцене. Он является одним из старейших артистов театра: вступил в псковскую труппу в 1973 году и благодаря своим разноплановым, неожиданным и ярким ролям сразу покорил публику.
Сегодня народный артист России Владимир Свекольников выходит к зрителю в спектаклях «Пиковая дама», «Позвольте вам выйти вон!», выступает с собственной программой «И смех, и грех», с воодушевлением берётся за новые проекты и роли.
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Актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников празднует свой день рождения
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