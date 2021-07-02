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Культура

Актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников празднует свой день рождения

Владимир Свекольников на сцене. Фото Псковского драматического театра

Сегодня свой день рождения празднует актёр Псковского драматического театра Владимир Свекольников, сообщили ПАИ в самом театре.

Без малого полвека отдал Владимир Свекольников служению псковской сцене. Он является одним из старейших артистов театра: вступил в псковскую труппу в 1973 году и благодаря своим разноплановым, неожиданным и ярким ролям сразу покорил публику.

Сегодня народный артист России Владимир Свекольников выходит к зрителю в спектаклях «Пиковая дама», «Позвольте вам выйти вон!», выступает с собственной программой «И смех, и грех», с воодушевлением берётся за новые проекты и роли.

 

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