Об уфологах, прожиточном минимуме и празднике Ивана Купала — в свежем выпуске «Хорошего дайджеста»

00:35, 03 июля 2021, ПАИ

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Доброй ночи, неспящие! На ночь глядя подготовлен обзор позитивных событий уходящего дня «Хороший дайджест».

Начнём с того, что вчера, 2 июля, свой профессиональный праздник отмечали уфологи. А можно ли назвать профессию уфолога профессией? Ведь эти люди изучают то, чего в природе нет: летающие тарелки, пришельцев, места посадок инопланетных кораблей. Откуда пошёл отсчёт появления уфологии, читайте в новости.

Вчерашний день в народном календаре отмечен как день Зосимы Пчельника. Существовали и особые приметы: если пчёлы летят к ульям – скоро дождь, а если сидят на стенках – к сильной жаре. Кстати, сегодня синоптики обещают во Пскове пекло: до +28 градусов и кратковременные дожди.

Две отличные новости для автомобилистов транслировались сегодня на федеральных каналах. Во-первых, правительство снова выделяет деньги – 30 млрд рублей – на ремонт дорог в России, а значит, ездить станет чуть комфортнее. А во-вторых, президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Вот тут автомобилисты вздохнули свободнее. Для получения полиса ОСАГО водителю теперь не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

В России повысли прожиточный минимум на 2022 год. В 2022 году прожиточный минимум на душу населения составит 11 950 рублей. Для трудоспособного населения он будет немного выше – 13 026 рублей. Для пенсионеров – 10 277 рублей. Для детей – 11 592 рубля. Мне кажется, его повысили бы гораздо больше, если бы наших законотворцев обязать самих жить на эти суммы.

3 июля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится фольклорный праздник «Горела Купала, горела на Ивана». Он пройдёт в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово Пушкиногорского района. Праздник Ивана Купалы очень старый. Он существовал ещё до Крещения, то есть был языческим. История языческого Ивана Купалы весьма туманна. Современные последователи древних славянских верований утверждают, что название «Купала» – изначальное, подлинное, а имя Иван добавилось уже после крещения Руси. Ведь Иоанн (Креститель) в народе Иван. Сам праздник в календаре отмечен 7 июля. По народным поверьям, в ночь на Ивана Купалу можно было найти мистический цветок папоротника, который человека наделял счастьем и богатством.

12 сентября в деревне Холматка на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе состоится военно-историческая реконструкция, посвящённая 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Забавные ребята эти реконструкторы. Чтобы воссоздать один день истории, в нынешнем времени приходится прилагать кучу усилий: изучить события, сделать рекогносцировку на местности, найти вооружение, раздобыть технику. А кроме того, пошить костюмы, что тоже недёшево. И всё это только для того, чтобы на час-два устроить игру по правилам давно ушедших лет. Эти люди у меня вызывают восхищение.

Напоследок расскажу о том, что в «Луки-парке» могут появиться экстремальные аттракционы. Инвесторы рассматривают российское производство. Всё верно. То, что продают за рубежом, чаще изношенное оборудование, а потому небезопасное. И на выходных на улицах Пскова вы можете встретить гуляющую актрису Юлию Пересильд. Она на два дня вырвалась на родную землю, чтобы отдохнуть.

На сегодня всё. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!















