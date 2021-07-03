День ГАИ России отмечается 3 июля

09:15, 03 июля 2021, ПАИ

Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник сотрудников автоинспекции — День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ), установленный приказом Министра внутренних дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 3 июля 2009 года, сообщает сalend.ru.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных кoмиccapoв от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». В правилах дорожного движения 1936 года говорилось: «Всё уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу». В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении, а первые единые правила дорожного движения стали действовать в СССР с 1 января 1961 года. С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года — вновь Госавтоинспекция (ГАИ).

Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настолько же и необходима. Помимо ужесточения штрафов и мер наказания нарушителей правил дорожного движения, сегодня руководством и сотрудниками ГИБДД проводится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения, причём для всех участников дорожного движения и для всех возрастов. Организовывается широкая пропаганда образа законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводятся конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, политики, многочисленные общественные акции с участием сотрудников ГИБДД. Активная работа пропагандистов ГИБДД в учебных учреждениях страны даёт заметные результаты. К примеру, число юных инспекторов движения выросло до 200 000 и более школьников.

Большое внимание уделяется и повышению профессионализма сотрудников Госавтоинспекции. Становятся традиционными совместные учения Госавтоинспекции и служб спасения. Строятся суперсовременные здания и посты ГИБДД. Автоинспекции регионов получают современный автотранспорт, новейшие технические средства фиксации нарушений и информации.

В 2006 году вышло постановление Правительства РФ, утвердившее концепцию федеральной целевой программы обеспечения безопасности дорожного движения, основной целью которой является сокращение числа погибших в ДТП людей. Для этого ведётся работа по повышению правового сознания, созданию климата законопослушности в обществе, качественной подготовке водителей, развитию систем оказания неотложной помощи и т. д. Статистика свидетельствует, что в последние годы число жертв ДТП на российских дорогах сократилось. Также сокращается число «пьяных аварий». Но, к сожалению, высоким остаётся уровень аварийности, нарушений со стороны всех участников движения, не уменьшается число угонов транспортных средств. Поэтому сотрудникам ГАИ работы всегда хватает. В свой же профессиональный праздник они получают поздравления от друзей, коллег и руководства, а особо отличившихся сотрудников и работников Госавтоинспекции, а также ветеранов, внёсших большой личный вклад в укрепление правопорядка, награждают в этот день почётными грамотами и государственными наградами.